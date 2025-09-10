メキシコとはスコアレスドローに終わっていた日本代表日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、アメリカ・オハイオ州コロンバスのLower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。アメリカ遠征で1点も奪えず、1分け1敗で終わった森保一監督は試合後の会見で「1-0、2-0と難しい展開のなか、システム変更、人の変更、今回は総替えしたなかで、さらにシステムも人も替えた。難しい戦いをさせ