俳優のジョン・マルコヴィッチ（71）が、過去の女優ミシェル・ファイファーとの不倫を後悔するような発言をしている。「危険な関係」(1988年）で世紀のプレイボーイと貞淑な人妻役で共演したミシェルとの不倫をきっかけに、6年間の結婚生活を送った今は亡き女優のグレン・へドリーと破局したジョン。自身の当時の行動が「フェア」ではなかったと振り返っている。 【写真】オトナの恋の結果離婚した演技派女優