タイで韓国人の男が80代の英国人男性を殴る事件が発生し、現地警察が捜査に入った。タイメディア「ザ・タイガー」によると、9日午後、タイのウドーンターニー州のショッピングセンターの前で39歳の韓国人の男が81歳の英国人男性に暴行を加えた。現場にいたセキュリティー要員によると、先に英国人男性が愛犬を連れてショッピングセンターに到着したが、ペット連れ禁止を伝えられて入店を拒否された。しばらくしてからタクシーで韓