「オレフィーチェ」は、2025年9月27日(土)・9月28日(日)の2日間、広島市中区の「ANAクラウンプラザホテル広島」にて、中国地方初となる“試着特化型”ジュエリーイベント「ジュエルームin広島」を開催します。 オレフィーチェ「ジュエルームin広島」  開催日：2025年9月27日(土)〜9月28日(日)・9月27日(土)：11:00 開場／19:00 閉場(最終入場 18:00)・9月28日(日)：11:00 開場／17:00 閉場(最終入場 16:00)会場