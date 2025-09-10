35歳のインフルエンサー・なつみさんは、かつて体重100キロだった。今では58キロまで減量し、筋肉質な体へと変貌を遂げた彼女。その転機となったのは、医師から告げられた衝撃的な言葉だった。彼女のインタビューダイジェストをお届けする。《顔、変わりすぎ！！》MAX体重100キロ→58キロに激ヤセしたカワイイ彼女（35歳）の『あられもない自撮り姿』を見るダイエットを決意した「お医者さんのコワすぎる言葉」なつみさ