モデルの益若つばさ（39）が9日深夜放送のテレビ朝日「夫が寝たあとに」（火曜深夜0・15）にゲスト出演。高校2年生の息子との最近のケンカについて語った。2007年、21歳で結婚。翌08年、長男を出産。13年、27歳の時に離婚してシングルマザーに。長男は現在、高校2年生の17歳になった。そんな長男は中学生の時から全寮制の学校に通っているという。益若は「全部英語の学校に通っている」と明かした。子供の時から離れて暮ら