お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が9日放送のフジテレビ系「火曜は全力！華大さんと千鳥くん」(火曜後10・00）に出演。人気女性芸人の弱みを暴露した。この日のゲストはヒコロヒー。「酒の席で○○したら罰金、何がベスト」というお題で激論バトルを繰り広げた。2人は飲み仲間。「俺は、ヒコロヒーの弱みをにぎっとる」と口を開いた大悟は「たばこだけ持って裸足でワシの飲み屋に来た」と暴露。当時のヒロコヒーは酔って