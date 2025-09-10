近年のミステリー・ランキングの常連であり、『嘘と隣人』が第173回直木賞候補となった芦沢央さん。芦沢さんの社会派ミステリー作品『夜の道標』が、9月14日からWOWOWにて連続ドラマ化されます。実は『夜の道標』で事件を追う窓際刑事、平良正太郎の退職後を描いた作品が『嘘と隣人』です。ドラマ化を記念して、芦沢さんに作品について聞きました。【画像】平良正太郎を演じた吉岡秀隆さん ◆◆◆【ドラマあらすじ】1996