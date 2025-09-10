バレル率は強打者の証明である。バレル打球と判定されるには打球速度が最低98マイル必要で、その時の打球角度が26〜30度なら必ずバレルになる。打球速度が1マイル上がるごとに、バレルと認められる角度の範囲は広がる。9月8日までの時点で、1位はヤンキースのアーロン・ジャッジで打球あたり24.5％、2位はドジャースの大谷翔平で22.6％だ。ところが、これをチーム別で見ると必ずしもチームの勝利につながっていないと、米データ