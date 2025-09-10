京急線の車内で、女性に下半身を押しつけたとして逮捕された山形大学の研究専任教授だった男性について、東京地検は不起訴処分にしました。先月、京急線の電車内で、女子大学生に自身の下半身を押しつけた疑いで逮捕された山形大学の研究専任教授だった65歳の男性について、東京地検は10日までに不起訴処分にしました。東京地検は、不起訴の理由を明らかにしていません。