活発な秋雨前線の影響で、九州や中国地方で大雨となっていて、明け方には、長崎県と熊本県で線状降水帯が発生しました。活発な秋雨前線がゆっくりと南下していて、九州から中国地方に発達した雨雲がかかっています。明け方には長崎県南部と熊本県、天草・芦北地方で線状降水帯が発生し、長崎県南島原市口之津では6時間雨量が257.5ミリと、記録的な大雨となりました。この後、島根県と鳥取県では昼過ぎにかけて、線状降水帯が発生し