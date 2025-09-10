輸入はちみつのパッカーで組織する全日本はちみつ協同組合（水谷友彦理事長）は9日、「第30回 日中蜂産品会議」を山田養蜂場本社（岡山県鏡野町）で開催、日中双方で160名が出席した。日本側からは同組合員のほか、日本はちみつ輸入商社協議会、全国はちみつ公正取引協議会、全国RJ公正取引協議会が出席。中国からは中国食品土畜進出口協会をはじめ蜂蜜関係者が多数出席した。会議では水谷理事長が「色々な難問を双方で協力し乗り