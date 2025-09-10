ビール大手4社は10日、8月のビール類の販売実績を発表し、市場全体の販売数量は各社の推計で前年同月比11％減だった。出荷日が昨年より1日少なかったことに加え、猛暑や一部地域での大雨で外出を避けたり、物価高による節約志向で買い控えたりした影響が出たとみられる。ビール大手の広報担当者は「猛暑で光熱費が高騰し、物価高と相まって、嗜好品である家庭用のアルコール類の消費が落ちた可能性がある」と指摘。熱中症予防