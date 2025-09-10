元巨人監督の高橋由伸氏が１０日、自身のインスタグラムを更新。「先日、仕事で一緒になった鳥谷と食事に行きました。楽しい時間を過ごせました」とつづり、阪神ＯＢの鳥谷敬氏との２ショット写真を投稿した。ワイングラスを前にテーブルを挟んで穏やかな笑みを浮かべる２人。ともに大学時代は高橋氏が慶大、鳥谷が早大の主力打者として東京六大学リーグ屈指のスター選手として神宮を沸かせた。プロ入り後も巨人、阪神をけん引