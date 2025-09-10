東京・杉並区で7月、出勤中の70代女性が背後から男にバッグを奪われ転倒し、約4m引きずられて全治3カ月のけがを負った。防犯カメラには、犯行の1〜2時間前から辺りを物色する男らの姿があった。男は逮捕され、「お金に困ってやった」と供述している。一方で、一緒にいたとされる配送業の男は、容疑を否認している。女性を約4m引きずる…力ずくでバッグ奪い逃走東京・荻窪署で9日、カメラが捉えたのは、表情を変えずに連行されるド