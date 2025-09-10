ÃÓÅÄÄ¹È¯¡ÊÄ®ÅÄ ÌÀ¹­¡§Îò»Ë³Ø¼Ô¡Ë[JBpress¤Îº£Æü¤Îµ­»ö¡Ê¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤Ø]ÃÓÅÄÄ¹È¯¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë°ÕµÁ¤È¤ÏËëËö°Ý¿·´ü¤òÀ¸¤­¤¿Ëë¿Ã¤Ç¤¢¤ëÃÓÅÄÄ¹È¯¡Ê¤¤¤±¤À¤Ê¤¬¤ª¤­¡Ë¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Ï¡¢½é¼ª¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£¤Þ¤º¤ÏÃÓÅÄ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡£Èó¾ï¤ËÀº×û¤ÊÍÆ»Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢É®¼Ô¤Ï¡ÖËëËö¤­¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÃÓÅÄ¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤ÏÅ·ÊÝ8Ç¯¡Ê1837¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿Âç±öÊ¿È¬Ïº¤ÎÍð¡ÊÂçºä