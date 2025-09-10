ホストカントリーとの２連戦となった北米ツアーは１分け１敗、無得点で終えることとなった。現地９月９日、日本代表は米コロンバスでアメリカ代表と対戦。３日前のメキシコ戦（０−０）から先発を全員入れ替えて臨んだが、０−２の完敗に終わった。日本は立ち上がりこそ攻守で連動性をみせたが、次第にアメリカにペースを握られ、30分に鮮やかなボレーから均衡を破られる。何度か好機を掴むも決めきれないなか、日本は後半頭か