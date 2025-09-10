森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦。30分に失点し、64分に追加点を献上。攻撃も振るわず、０−２で敗れた。試合後のフラッシュインタビューに森保監督が対応。この試合では後半の途中に３バックから４バックに変更した。その効果や狙いを問われた指揮官は、「その前に...」と切り出し、まずファン・サポーターへ向けて発言した。「現地で応援に