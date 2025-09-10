森保一監督が率いる日本代表は現地９月９日、国際親善試合でアメリカ代表とコロンバスのLower.com フィールドで対戦した。メキシコ代表戦（０−０）から先発メンバーを総入れ替えした日本は、相手のハイプレスに苦戦。すると30分に右サイドをマクシミリアン・アーフステンに突破され、最後はアレックス・センデハスにダイレクトボレーを叩き込まれて先制点を献上。１点ビハインドで前半を終える。後半に入っても得点を奪えず