2025年9月4日、東京世界陸上、公開練習での桐生祥秀（右）、井上直紀写真／森田直樹/アフロスポーツ（スポーツライター：酒井 政人）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]リレー主将に選ばれた桐生祥秀9月13日に開幕する「東京2025世界陸上」。ホスト国となる日本は38種目で全80名の代表選手を発表した。そのなかでも最も注目を浴びている種目のひとつが男子4×100mリレーだ。個人代表の桐生祥秀（日本生命）、守祐陽（