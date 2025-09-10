きょう10日（水）は、秋雨前線の影響で九州や中国では雨が降り、非常に激しく降る所もあるでしょう。特に中国では昼過ぎにかけて線状降水帯が発生する可能性もあるため、土砂災害や河川の氾濫などに厳重な警戒が必要です。その他午前中晴れていた地域でも午後は天気が下り坂となり、にわか雨や雷雨の可能性があります。北海道や南西諸島は雲が広がりやすいものの晴れ間がありそうです。あす11日（木）は、九州から東北ではきょうに