東京・大田区で知り合いの30代の女性にストーカー行為をしたとして56歳のアルバイトの男が逮捕されました。ストーカー規制法違反の疑いで逮捕されたのは、大田区雪谷のアルバイト、村田具隆容疑者（56）です。村田容疑者はことし9月上旬、東京・大田区の路上で、知り合いの30代の女性に対し、ストーカー行為をした疑いがもたれています。警視庁によりますと、村田容疑者と女性は飲食店の客と従業員の関係で、1年ほど前に知り合った