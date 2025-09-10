世界バレーを4位で終えたバレーボール女子日本代表のフェルハト・アクバシュ監督（39）が10日、会見した。チームは3位決定戦に敗れ15年ぶりのメダルは逃したが「これからの明るい将来が見えた」と手応えを語った。【写真で見る】3位決定戦を終え涙で健闘をたたえ合う選手たち新体制で始動した2025年。女子日本代表としては初の外国人監督となったアクバシュ監督だが、「コミュニケーションを取ろうと努力した。一番注意していたの