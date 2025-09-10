気象台は、午前11時20分に、洪水警報を松戸市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】千葉県・松戸市に発表 10日11:20時点北西部では、10日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■松戸市□洪水警報【発表】10日昼過ぎにかけて警戒