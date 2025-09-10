東京都は高齢者や障害者世帯を対象に、エアコンの購入・設置にかかる費用を最大8万円補助する新しい制度を打ち出しました。これまでより補助額が大幅に増えたことで「年金だけで生活している親でも申請できるのか？」と関心を持つ方も多いのではないでしょうか。 本記事では、東京都のエアコン補助金の内容や対象条件、申請方法、注意点を整理し、年金暮らしの高齢者でも利用できるかどうかを詳しく解説します。 東京