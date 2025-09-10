かつて「闘うフリーター」の愛称で親しまれた総合格闘家の所英男（48）が10日までにインスタグラムを更新。乳がんで闘病していた妻奈々さんの検診結果を報告した。所は「去年、乳がんで闘病していた奥さんの1年検診があり、問題ありませんでした」と報告した。「癌細胞が消えて寛解の状態なので」と説明し、「再発しないように、毎日頑張りすぎず過ごしてもらいたいです」。妻への思いをつづるとともに、「闘病を応援してくださっ