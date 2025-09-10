俳優の高知東生が１０日までにＸ（旧ツイッター）を更新。２９歳で星になった人気馬ハルウララを悼んだ。ハルウララは高知競馬で１１３連敗を喫し「負け組の星」として平成競馬で人気を博した。２００６年１０月に競走馬登録を抹消。１２年から千葉県御宿町のマーサファームでけい養していたが、９日せん通のため息を引き取った。高知県出身の高知は「ハルウララ逝去。故郷高知競馬のスター。全く勝てないことを逆手にとって