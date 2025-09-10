Mnetのダンスサバイバル番組『WORLD OF STREET WOMAN FIGHTER』（以下、『スウパ3』）で優勝した日本のダンスクルー「OSAKA Ojo Gang」が、リーダーのイブキとマネージャーをめぐるトラブルで話題を集めている。イブキの公演不参加から始まった波紋は、クルー内の信頼や出演料精算の透明性にまで発展している。【写真】『スウパ』出演ダンサー衝撃発言「これダンス？性行為じゃん」「OSAKA Ojo Gang」はメンバー全員が日本人で構成