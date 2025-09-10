【ロジカラ】 9月27日発売予定 価格：4,598円 カワダは脳トレトイ「ロジカラ」を9月27日に発売する。価格は4,598円。 「ロジカラ」は4×4の16のボタンがある。このボタンは押すことで色が無→青→緑→紫→オレンジの順に変わる。ゲームではヒントを元に、正解の色の並びを探っていく。問題にはレベルが設定されており、難易度が上がれば色の設定が増える。ボタンを押す感