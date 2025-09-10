今回、Ray WEB編集部は彼氏にイラっときたことについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は友だちのふみと電話をしています。そこで彼氏の話題になり……？浦本くんにコロナになったことを打ち明けた主人公。すると主人公の心配よりも先に「飲み会行けないじゃん」と衝撃の言葉を投げかけられます。そんな彼にイラっとくる主人公。このあと2人はどうなってしまうのでしょうか！？原案：Ray WEB編集部作画：なりたライタ