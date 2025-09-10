自分の好きな女の子をバカにされたら腹が立つのも当然ですが、だからといってムキになるのも時間のムダ。機転の利いた返事で即座に相手を黙らせたいところです。そこで今回は、スゴレンの男性読者のみなさんの意見を参考に、「友達から『女の趣味悪いな』と言われたときの大人な切り返し」を考えてみました。【１】「えっ…」と言ったまま、男友達の顔を悲しい目で見つめる「友達にそんなこと言われるとは思ってないし」（１０代男