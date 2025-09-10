アイドルホースだったソダシの妹で白毛のマルガ（牝２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）が来週、栗東に帰厩することになった。今後は引き続き、武豊騎手＝栗東・フリー＝とのコンビでアルテミスＳ・Ｇ３（１０月２５日、東京競馬場・芝１６００メートル）に参戦。姉ソダシが２０２０年に勝ったレースで姉妹Ｖを狙う。同馬は７月１２日の函館での新馬戦で１分４８秒１のレコードＶ。その走りにも注目が集まっている。須貝調