６日の京成杯オータムＨで１４着だったタイムトゥヘヴン（牡７歳、美浦・戸田博文、父ロードカナロア）は、次走にスワンＳ・Ｇ２（１０月１３日、京都競馬場・芝１４００メートル）を視野に入れている。９月１０日、戸田調教師が美浦トレセンで明らかにした。