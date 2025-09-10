日本ハムのドラフト5位ルーキーの山縣秀（早大=23）が、大一番で大仕事をやってのけた。【もっと読む】日本ハム・レイエスはどれだけ打っても「メジャー復帰絶望」のワケ9日の4ゲーム差で追うソフトバンクとの首位攻防戦。相手は試合前まで防御率リーグトップの1.08という最強左腕モイネロだったが、四回に147キロの直球を完璧に捉え、左翼席へ2号ソロを運んだ。「打席に入る前にボス（新庄監督）からアドバイスをもらっていた