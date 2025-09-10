あなたは読めますか？突然ですが、「尤も」という漢字読めますか？「最も」という言葉はよく使いますが、この「尤も」という言葉は、なかなか目にしないかもしれません。意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「もっとも」でした！「尤も」には主に二つの意味があります。一つは、道理にかなっていて正しいさまを表す場合です。「彼の言い分は尤もだ」のように使います。もう一つは、逆説的に後の内容を