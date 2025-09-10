1985年2月、病気のために舞台を降板すると発表した夏目雅子さんは、同年9月11日に亡くなった。それから40年、俳優の西岡徳馬が、最後の舞台での夏目さんの思い出を振り返った。【秘蔵写真】小麦肌の「Oh！クッキーフェイス」から美しき女優姿まで多くの人に鮮烈な記憶を残した夏目雅子さん＊＊＊夏目雅子さんとの初対面は、彼女の最後の舞台となった『愚かな女』（1985年）の稽古場でした。「この芝居に懸けている」と