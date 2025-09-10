あなたは読めますか？突然ですが、「概ね」という漢字読めますか？ビジネスの場やニュースなどで見かける言葉ですが、意外と読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「おおむね」でした！「概ね」とは、「だいたい」や「ほとんど」という意味を持つ言葉です。「概略」や「概算」という言葉があるように、「大ざっぱにとらえる」という意味合いで使われます。「概ね賛成です」「工事は概ね完了した」のように、物