雲南省蒙自市のスーパーで商品を選ぶ消費者。（資料写真、蒙自＝新華社配信／薛瑩瑩）【新華社北京9月10日】中国国家統計局が10日発表した8月の消費者物価指数（CPI）は前年同月比0.4％低下し、前月比横ばいだった。