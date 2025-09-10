【新華社宣城9月10日】中国安徽省宣城市の安徽揚子鰐（ヨウスコウワニ）国家級自然保護区で、ヨウスコウワニの卵がふ化期に入った。職員の細やかなサポートの下、「生きた化石」と呼ばれる小さな命が誕生している。