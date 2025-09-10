バレーボール女子日本代表のフェハルト・アクバシュ監督（39）が10日、オンラインでシーズン総括会見に臨み、「ネーションズ・リーグ（VNL）は新しい核となるグループで挑み、同じグループで世界選手権を戦ったが、両方とも準決勝までいけた」と振り返った。17、18年には中田久美監督体制下でコーチを務めたトルコ出身のアクバシュ監督は、今年に入って女子日本代表として初の外国人指揮官に就任。石川真佑（ノバラ）を新主将