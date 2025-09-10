巨人は6月3日に89歳で他界した終身名誉監督の長嶋茂雄さんのお別れの会（11月21日、東京ドーム）の概要を10日、発表した。会場内では長嶋さんにゆかりのある品々や写真等を展示。関係者の部は午前10時半開式（午前9時開場予定）。グラウンドに祭壇を設え、式典を執り行う。式典では、弔辞や献花、特別映像の上映等を予定している。案内状を持つ人が対象。案内状は、長嶋さんと深い親交があった方やV9時代のチームメート、監