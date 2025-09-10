記者団の取材に応じる自民党の茂木前幹事長＝10日午前、東京・赤坂の議員宿舎自民党の茂木敏充前幹事長は10日午後、国会内で記者会見し、総裁選への出馬を正式に表明する。会見に先立ち東京都内で記者団に「結党以来の危機にある。挙党態勢で結果を出したい」と述べた。他に高市早苗前経済安全保障担当相と林芳正官房長官が出馬の意向を固めている。小林鷹之元経済安保相、小泉進次郎農相も出馬を模索しており、5氏の争いが有力