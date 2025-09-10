三重の地酒を広くPRする伊勢志摩SAKEサミットが9月28日に開催されるのを前に、実行委員会のメンバーが伊勢市役所を訪問しました。伊勢志摩SAKEサミットとは伊勢志摩サミットで有名になった県内の日本酒の魅力をより多くの人に知ってもらおうと開かれているもので、今年で6回目です。9日は伊勢志摩SAKEサミットの実行委員会8人が伊勢市役所を訪問し、イベントの開催を鈴木市長に報告しました。9月28日に伊勢高柳商店街で開かれるイ