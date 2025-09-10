全国トップクラスに出荷が早いみかんの品種「味一号」の収穫が、三重県御浜町で最盛期を迎えています。御浜町の畑ではみかん農家の多々納康志さんが、9月中旬に出荷が始まるみかん「味一号」にはさみを入れ、収穫を行っています。「味一号」は、皮の色づきより早く実が成熟する品種で、オレンジ色の果実に対して見た目は緑色なのが特徴。甘さと酸味のバランスが良く、中でも糖度10度以上、酸度1.1度以下の商品は「みえの一番星」と