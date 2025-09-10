三重県知事選挙で再選を果たした一見勝之知事に、9日、当選証書が授与されました。任期満了に伴い行われた知事選挙で、自民党や立憲民主党など与野党4党の推薦を受けた一見知事は、防災対策や子育て支援の推進など1期4年間の実績を訴えて全体の7割近くにあたる約37万票を獲得し2回目の当選を果たしました。三重県庁で一見知事は三重県選挙管理委員会の長尾英介委員長から当選証書を受け取り、「約170万県民の命を守って三重県をさ