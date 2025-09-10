夢の舞台・花園をめざす全国高校ラグビー三重県大会の組み合わせ抽選会が、9日、行われました。三重県大会には2つの合同チームを含む6チームが出場し、花園への切符をかけて戦います。抽選会には各チームのキャプテンが参加し、選手を代表して津工業高校の駒田乙稀主将が選手宣誓をしました。その後、各チームのキャプテンがくじを引き、全チームの組み合わせが決まりました。第1シードには大会最多の14年連続の花園出場をめざす朝