今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『丸美屋のふりかけを使った「チーズバーガー風トースト」』というmaryu4492さんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）丸美屋の看板商品には「すきやき」というふりかけがあるのですが アレンジレシピとして、チーズバーガー風トーストというものが掲載されていました。 簡単に出来そうなので作ってみることにしたのですが 本当にチーズバーガー風になるのでしょうか。