札幌市西区で９月１０日午前、乗用車と自転車が衝突する事故がありました。自転車に乗っていた８０代の男性が頭から出血するけがをして病院に搬送されました。ボンネットはへこみ、フロントガラスも大きく割れています。事故があったのは札幌市西区山の手２条６丁目の道道です。午前９時１０分ごろ、「車と自転車の事故で、高齢の男性が頭から血を流しています」と目撃者から警察に通報がありました。 警察によりますと、乗用車