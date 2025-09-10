◇カーリング日本代表決定戦 女子（9月10日〜14日、稚内市みどりスポーツパーク）ミラノ・コルティナダンペッツォ冬季オリンピック最終予選に出場するカーリング女子日本代表を決める大一番の戦いが、11日より開催されます。女子は、SC軽井沢クラブ（第41回日本カーリング選手権大会優勝/世界カーリング選手権大会2024出場）、フォルティウス（第42回日本カーリング選手権大会優勝/世界カーリング選手権大会2025出場）、ロコ・ソラ