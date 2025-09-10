シンガーソングライターのレイニ（２７）が１０日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。レイニの父はミュージシャンの徳永英明。歌手デビューした後の父の反応などを明かした。レイニは１月にメジャーデビュー。現在フジテレビで放送中のドラマ「愛の、がっこう。」の主題歌「Ｓｐｉｒａｌｆｅａｔ．Ｙｕｒａ」をスタジオ生歌唱した。音楽の道に進むきっかけは、意外にも父の影響ではなかったといい「高校留学してた